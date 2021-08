Carro furtado em Minas Gerais é recuperado pela PM em Guaíra

A Polícia Militar de Guaíra recuperou um carro, nesta segunda-feira (09), que foi furtado no estado de Minas Gerais.

Conforme a PM, durante a tarde, uma denúncia informou os policiais que um carro estava estacionado há vários dias na Rua Euclides da Cunha, região do kartódromo. Uma equipe foi até o local, onde encontrou um GM/Onix Plus, com placas paraguaias.

Ao verificar o carro, os PMs constaram que a placa era falsa, sendo a original de Belo Horizonte (MG), cidade onde o veículo também foi furtado, no último dia 03.

Recuperado, o carro foi guinchado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia