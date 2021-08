Passeio ciclístico em Naviraí realizado pela PRF arrecadou cerca de meia tonelada de alimentos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Naviraí realizou na manhã de ontem (08), um passeio ciclístico em prol da “Campanha Estrada Solidária” que busca arrecadar alimentos para serem doados as entidades beneficentes em todo o país.

Para se inscrever no passeio, os participantes doaram a partir de 1 kg de alimento não perecível. O evento reuniu vários grupos de ciclistas de Naviraí (Navi Bikers, Pedal da Amizade, Bik AD Belém, Pedal Copasul, Bike e Fut Tartarugas, Canela Seka), porém foi aberto a toda população.

A praça central Euclides Antonio Fabris, foi o ponto de largada e chegada do passeio ciclístico que reuniu dezenas de participantes que fizeram um percurso de 9,3km que durou pouco mais de 1h.

Durante todo o percurso, os ciclistas foram escoltados por uma viatura da PRF e orientados pelo professor Sidnei do Studio Cebola Bikes.

O evento arrecadou cerca de meia tonelada de alimentos que serão entregues pela PRF para a Gerência de Assistência Social de Naviraí que irá destinar para as famílias carentes do município.

A PRF de Naviraí agradeceu a todos os participantes do passeio ciclístico e também as empresas e a população em geral que fizeram as suas doações de alimentos.

A Campanha Estrada Solidária que começo no dia 30 de junho em todo Brasil se encerrou ontem, dia 8 de agosto.

Fonte: Jornal do Conesul