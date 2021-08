Empresario de Naviraí esposa e filha são encontrados assassinados em Umuarama

A Polícia Militar confirmou no início da tarde desta segunda-feira (9) a identificação das três pessoas encontradas mortas dentro de casa na avenida São Paulo, em Umuarama, no noroeste do Paraná. Todos são da mesma família.

As vítimas são: Antônio Soares dos Santos (pai), Helena Maria Marra dos Santos, (mãe) e Jaqueline Soares (filha).

Entenda o caso

Três pessoas da mesma família foram encontradas mortas na manhã desta segunda-feira (9) dentro da própria casa em Umuarama, no noroeste do Paraná. De acordo com a Polícia Militar, os corpos são de pai, mãe e filha.

Ainda segunda a polícia, as vítimas teriam sido mortas a golpes de faca. O casal foi encontrado na cozinha do sobrado. Já a filha foi encontrada no segundo andar do imóvel, dentro de uma banheira. Ela estava com roupas. A polícia acredita que ela tenha tentado se esconder do autor do crime no local.

Peritos da criminalística, investigadores da Polícia Civil e Polícia Militar estiveram no local colhendo informações para dar início as investigações.

No local não foi encontrado a arma do crime. Os dois veículos da família estavam na casa, sendo um na garagem e outro estacionado na frente do imóvel.

A polícia informou que alguns cômodos foram revirados, mas ainda não se sabe se algum objeto tenha sido levado. A residência não possui câmeras de segurança.

A polícia não descarta nenhuma linha de investigação.

Os corpos das vítimas foram recolhidos e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama para exames.

Como os corpos foram encontrados

De acordo com a PM, a empregada da família chegou para trabalhar na manhã desta segunda-feira (9), momento em que se deparou com os corpos. Desesperada, a mulher saiu de casa e chamou pelos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar.

Em estado de choque, a empregada precisou ser encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital.

Fonte: Jornal do Conesul