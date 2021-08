Prefeitura, Sala da Cidadania, Assistência Social, Agraer e Câmara de Vereadores levam crédito fomento mulher para produtores do P.A. Guaçu

Mais investimentos na agricultura familiar de Itaquiraí. Assim resultou a parceria da Prefeitura de Itaquiraí por meio da Sala da Cidadania e Assistência Social com a Agraer e Câmara de Vereadores, garantindo 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) em crédito fomento mulher para as mulheres do P.A. Guaçu. O evento contou com a participação do prefeito Thalles, da vereadora Ariadne Gheller, do vereador Zezinho e do coordenador local da Agraer, Adriano Schuffner. A equipe do Cras também esteve presente realizando a atualização do Cadúnico, cadastro que é de extrema importância estar atualizado para garantir o acesso ao crédito.

O crédito Fomento Mulher é concedido pelo Incra para mulheres assentadas que são atendidas pelas ações de assistência do município de Itaquiraí. É necessário ter o cadastro atualizado no Incra, estar inscrita no CadÚnico e não ter recebido crédito Apoio Mulher anteriormente. O benefício oferece o valor do crédito de R$ 5 mil e deverá ser pago em uma parcela única com desconto de 80%, no prazo de um ano.

“O nosso foco sempre foi fortalecer os agricultores do nosso município. Sendo assim, abraçamos esse projeto começamos a executar com o intuito de ajudar a desenvolver a agricultura da nossa região. Através desta ação será possível trazer novas fontes de renda para a população dos assentamentos”, destacou o prefeito Thalles.