Após roubo de caminhonete, adolescente tenta fuga da PM em Guaíra e bate veículo contra poste

Um adolescente foi apreendendo após um roubo a uma caminhonete, em Guaíra. O roubo aconteceu na BR-272 e o veículo recuperado na cidade de Guaíra, após um acidente durante tentativa de fuga.

Conforme a PM, por volta das 23h00 de ontem (05), uma equipe realizava patrulhamento pela na Vila Eletrosul, quando avistaram um caminhonete em atitude suspeita evitando a viatura. Na tentativa de abordagem, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade.

Os policiais iniciaram um acompanhamento tático à GM/S-10, que seguiu pela até o cruzamento da Rua Alberto Waldow com Av Marthin Luther King, onde o condutor perdeu o controle da caminhonete e atingiu um poste de energia.

O condutor, um adolescente de 17 anos, foi abordado e contou aos policiais que a caminhonete havia acabado de ser roubada e estaria levando a mesma ao Paraguai.

Ao mesmo tempo em que os policiais apreendiam o menor, a vítima do roubo entrou em conto com a PM, relatando o ocorrido. Conforme a vítima, ele transitava pela BR-272, próximo a Vila Guarani (Terra Roxa), quando um veículo com giroflex abordou a caminhonete.

Os ocupantes da falsa viatura desceram armados e o motorista da S-10 e o fez de refém em uma pastagem, enquanto que um dos criminosos fugiu com a caminhonete. Ele ficou sob a vigia de um dos assaltantes até o momento em que o grupo criminoso tomou conhecimento do acidente com a caminhonete roubada, liberando então a vítima. Os demais criminosos fugiram.