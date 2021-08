Em Iguatemi, Dr. Lídio entrega mais uma UTI Móvel adquirida com recursos próprios

Em sete meses de mandato o prefeito de Iguatemi, Dr. Lídio Ledesma, juntamente com o vice-prefeito Zé Roberto, entregou ao secretário municipal de Saúde, Janssen Galhardo, mais um veículo tipo UTI Móvel, com todos os equipamentos necessários para manter os pacientes com vida até a chegada a centros maiores.

O veículo foi adquirido com recursos próprios, com verba do caixa da prefeitura, e com isso a saúde pública conta agora com duas Vans para transporte de pacientes para tratamento e exames e a UTI Móvel para o resgate de pacientes com risco de morte.

Segundo Janssen, a UTI veio equipada com respirador, desfribilidador, cardioversor, aspirador e UTI para transporte neo natal.

Janssen cita ainda que uma outra ambulância já foi adquirida e será entregue em breve.

ESPECIALISTAS

Janssen citou ainda que especialistas foram contratados e já estão atuando, além da entrega de um aparelho de Raio-X digital e um novo aparelho de ultrassom, sendo que o atendimento nos postos de saúde nos assentamentos foi retomado.

Fonte: Jornal do Conesul