PRF realizará em Naviraí Passeio Ciclístico no próximo dia 08, pela Campanha Estrada Solidária

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá realizar na manhã do próximo dia 08 de agosto (domingo), um passeio ciclístico em prol da Campanha Estrada Solidária, que busca arrecadar alimentos para doação.

Vários grupos de cliclista de Naviraí já confirmaram presença no evento que é aberto a toda a população.

Para se inscrever no passeio, basta fazer uma doação a partir de 1 kg de alimento não perecível. Os locais para fazer as inscrições são no Studio Cebola Bikes na Avenida Ponta Porã e Polacos Bike na Rua Vidal de Negreiros.

Durante o percurso que será de 9,3 km na área urbana de Naviraí, a PRF irá realizar a escolta dos ciclistas.

A Campanha Estrada Solidária irá até o dia 08 de Agosto, dia do Passeio Ciclista. O objetivo é arrecadar alimentos para serem doados à entidades beneficentes em todo o país. Em Naviraí, as doações arrecadadas serão destinadas à Gerência de Assistência Social.

Fonte: Jornal do Conesul