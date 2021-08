Com tornozeleira eletrônica homem é preso pela Força Tática por tráfico de drogas no município de Itaquiraí

Cristiangelo Santos Assunção, de 26 anos, que cumpre pena em regime aberto, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi preso na tarde de ontem (30), no município de Itaquiraí, por uma guarnição da Força Tática do 12ª Batalhão PM (Batalhão da Polícia Militar) de Naviraí, acusado do crime de tráfico de drogas.

Por volta das 16h40m, durante patrulhamento pelo assentamento Tamakavi no município de Itaquiraí, uma guarnição da Força Tática, avistou próximo à ponte do Rio Maracaí, dois indivíduos em uma moto de cor vermelha, sendo que seu condutor ao ver que seriam abordados acelerou e tentou dar fuga, porém foram contidos pelos policiais.

O condutor da moto foi identificado como sendo Cristiangelo, e em revista pessoal no mesmo foi encontrado em seu bolso, um saco plástico de cor azul, contendo 35 pedras de crack e ainda a quantia de R$ 154,00 e dinheiro.

Ao ser questionando Cristiangelo disse que comprou a droga de um indivíduo no bairro Primavera na cidade de Itaquiraí. Já com o garupa da moto, não de ilícito foi encontrado. Ele disse aos policiais que foi com Cristiangelo buscar a droga, mas não soube dizer se o colega é usuário.

Os policiais constataram ainda que Cristiangelo já tinha antecedente criminal por tráfico de drogas no estado do Paraná e por isso estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Diante dos fatos, a guarnição da Força Tática realizou a apreensão da moto e do entorpecente e encaminhou os dois indivíduos para a Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí, aonde Cristiangelo foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: Jornal do Conesul