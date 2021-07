Vacinação em massa nas fronteiras derruba números de casos novos

De acordo com o boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 30, foram confirmados mais 583 novos casos, totalizando 355.303 casos confirmados até o momento. Também foram confirmados 14 novos óbitos, 8.924 vidas sul-mato-grossenses perdidas desde o início da pandemia.

Também foram regristados 6.830 pacientes em isolamento domiciliar e outros 582 hospitalizados. E outros 338.967 venceram a doença e estão recuperados.

Já quanto a vacinação, Mato Grosso do Sul aplicou até o momento 2.281.850 doses, sendo 1.370.040 com a primeira dose, 681.206 com a segunda dose e 230.604 com dose única. E o percentual de sul-mato-grossense com esquema vacinal completo é de 32,46%.

E a Secretaria de Estado de Saúde, divulgou a primeira parcial sobre a vacinação realizada nos 13 municípios que compõem a região de fronteira. Em 10 dias de realização, período de 2 a 22 de julho, os dados apresentaram redução de casos novos confirmados nestes municípios, em comparação com os demais municípios que não participaram do estudo. Ao todo, 94.215 pessoas da região de fronteira foram imunizadas com a vacina da Janssen.

Fonte: Katiuscia Fernandes – Subcom