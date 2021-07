Polícia Civil prende dupla com mais de 220 kg de maconha em veículo

A Polícia Civil de Naviraí através da equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) prendeu na manhã desta quarta-feira (28), uma dupla acusada do crime de tráfico de drogas.

Por volta das 8h40m, o SIG recebeu uma denuncia anônima de que um veículo VW Gol, de cor prata, em atitude suspeita, estava parado no final da Avenida Campo Grande na saída para a rodovia MS-141.

A equipe do SIG pediu apoio aos policias da Delegacia Regional da Policia Civil de Naviraí e foram até referido local da denuncia, aonde conseguiram abordar o veículo VW Gol. O veículo era conduzido por Maciel Souza dos Santos, de 29 anos, que tinha como passageiro Rafael Romero da Silva de 19 anos.

Em vistoria, os policiais encontraram no porta-malas e no assoalho do veículo vários tabletes de maconha que após pesados totalizaram 221,6 kg (duzentos e vinte e um quilos e seiscentos gramas) da droga. Com a dupla foi apreendida ainda a quantia de R$ 655,00 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Os policiais deram voz de prisão para a dupla que foi conduzida para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí, aonde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: Jornal do Conesul