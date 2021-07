Hemosul de Naviraí fará campanha de doação de sangue nos dias 12 e 13 de agosto

A Unidade de Armazenamento e Distribuição de Naviraí do Hemosul fará uma “Campanha de Doação de Sangue de Naviraí”, nos próximos dias 12 e 13 de agosto. A ação foi confirmada na tarde desta quarta-feira (28-07), por Marli Vavas (Coordenadora Geral do Hemosul), em audiência com a prefeita Rhaiza Matos.

A última campanha de sangue realizada em Naviraí foi em 2.018 por ocasião da comemoração dos 30 anos do Hemosul no Estado, e resultou na coleta de 285 bolsas de sangue aptas a transfundir e salvar 1.140 vidas. A pandemia da Covid-19 impediu a realização de uma campanha agendada para o dia 4 de fevereiro deste ano.

“Esta campanha que anunciamos agora é imprescindível.O Hemosul Naviraí é responsável por abastecer seis hospitais, sendo de Mundo Novo, Iguatemi, Eldorado, Itaquiraí, Cassems e Hospital Municipal de Naviraí”, pontuou Marli Vavas. A ação, nos dias 12 e 13 de agosto, contará com a presença da equipe do Hemosul de Campo Grande.

Janaína Jacomeli (Chefe da Unidade de Armazenamento e Distribuição de Naviraí-Hemosul) relatou que o Hospital de Naviraí, em 2020, solicitou 612 bolsas de hemácias, respondendo por quase 78% do estoque (anual) da unidade local do Hemosul. “Precisamos repor os estoques de sangue para garantirmos o salvamento de vidas. Além da campanha é necessário fazer a coleta quinzenal mas, para isso, precisamos da parceria com o Município”, observou Janaína Jacomeli.

A prefeita Rhaiza Matos, sensível à questão apresentada, sinalizou positivamente para que seja pactuada uma nova parceria do Município com o Hemosul. Com esta garantia, simultaneamente, os diretores do Hemosul confirmaram que será reativado o trabalho de coleta de sangue quinzenalmente, a partir do mês de setembro, no Hemosul de Naviraí.

Além de Marli Vavas e Janaína Jacomeli, participaram da audiência Júlio César da Silva (Gerente do setor de produção do Hemosul – Campo Grande), Mayra Fraceschi (Gerente de Relações Públicas da Rede Hemosul) e Paulo Roberto Jacomeli Pereira (Procurador Geral do Município).

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1.432