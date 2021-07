Após 100 dias, Boletim Coronavírus apresenta nenhum caso novo de covid-19

O Boletim Coronavírus desta quarta-feira (28) traz uma informação que não ocorria há 100 dias: o de nenhum caso novo de covid-19. A última vez que isto havia ocorrido foi no dia 19 de abril – em algumas ocasiões o Boletim trouxe informações da soma de dois ou três dias.

A terça-feira (27) foi de nenhum caso novo, uma alta, um negativo vindo do Lacen e 240 vacinas aplicadas – 230 de segunda dose da AstraZenica e 10 de dose única da Janssen.

Com 14 ativos, a esperança da Secretaria Municipal de Saúde é de que esta marca possa significar o início de uma redução ainda maior dos casos positivos e a interrupção da circulação do vírus no município.

Boletim Coronavírus 28/07/21 – Atualizado ás 17h00 do dia anterior

Ativos – 14

Recuperados – 2.250

Óbitos – 38

Geral – 2.302

Suspeito – 00

Descartados – 2.042

Obs. Um paciente internado na UTI em Dourados.

24 horas (26/07) / Positivos: 00

24 horas (26/07) / Altas: 01

24 horas (26/07) / Óbito: 00

Monitoramento – 31

Residências – 08;

Crianças – 06;

Idosos – 02;

Monitoramento Concluído – 9.651

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas Recebidas – 20.730:

CoronaVac – 5.504 (2.831 primeira dose + 2.673 segunda dose);

AstraZeneca – 6.171 (4.170 primeira dose + 1.687 segunda dose + 204 a serem aplicadas);

Pfizer – 1.078 (1.058 primeira dose + 14 segunda dose);

Janssen – 7.944 (6.543 aplicadas + 1.550 devolvidas);

Recusa da Vacina – 22;

População Vacinada – 14.602 (79,04% da população);

População imunizada – 2ª dose + dose única = 10.974 (59,09%);

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 492;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados);

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos);

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados);

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos);

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados);

Idosos a partir de 60 anos – 1.698 (autônomos);

18 a 59 anos – 7.673 (1ª dose ou dose única);

Forças de Segurança – 104;

Comorbidades – 1.304;

Profissionais de Educação – 508;

Gestantes, puérperas e lactantes – 189;

Deficientes – 111;

Motoristas – 622;

Pessoas privadas de liberdade – 17;

Limpeza Pública – 44;

Indústria – 660;

População Vacinada 2ª dose – 4.374;

Dose Única – 6.543

Resumo da Vacinação:

Doses recebidas –20.730

Devolvidas – 1.550 (Janssen – Projeto de pesquisa)

Doses Aplicadas – 18.976

Trabalhadores da Saúde – 501 (1ª dose)

Idosos – 2.865 (1ª dose)

18 a 59 anos – 7.673 (1ª dose ou dose única)

Forças de Segurança – 104 (1ª dose)

Comorbidades – 1.304 (1ª dose)

Profissionais em Educação – 508 (1ª dose)

Gestantes, puérperas e lactantes – 189 (1ª dose)

Deficientes – 111 (1ª dose)

Motoristas– 622 (1ª dose)

Pessoas privadas de liberdade – 17 (1ª dose)

Limpeza Pública – 44 (1ª dose)

Indústria – 660 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 351 (2ª dose)

Forças de Segurança – 12 (2ª dose)

Idosos – 2.749 (2ª dose)

Comorbidades – 160 (2ª dose)

Acima de 18 anos – 193 (2ª dose)

Profissionais de Educação – 500 (2ª dose)

Industriários – 391 (2ª dose)

Motorista – 18 (2ª dose)

População Vacinada – 8.059 (1ª dose) + 4.374 (2ª dose) + 6.543 (dose única)

Recusa da Vacina – 22

Fonte: Jandaia Caetano/SEMCOS – Mundo Novo