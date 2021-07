Após 10 anos foragido, condenado por assassinato de policial federal de Guaíra é preso

A PF (Polícia Federal) prendeu na segunda-feira (26), na área rural de Boa Vista da Aparecida, no Paraná, o homem responsável pela morte do agente da corporação Alder Oliveira de Lima, em junho de 2011. O autor foi condenado a 12 anos de prisão pelo homicídio qualificado do policial federal e estava foragido desde o crime.

O homem foi capturado após diligências que se iniciaram na cidade de Guaíra, passaram por Cascavel e Capitão Leônidas Marques, até os agentes chegarem à área rural de Boa Vista da Aparecida. A PF fez buscas em bancos de dados, além de diligências em áreas remotas e em comércios próximos as citadas localidades. Após vigilâncias, autor foi abordado próximo a sua residência.

A morte do policial federal Alder Oliveira de Lima ocorreu em 5 de junho de 2011. Na ocasião, os policiais federais flagraram o autor transportando pelo município de Assis Chateaubriand, de forma dissimulada, mercadorias contrabandeadas.

Durante o percurso dos veículos e presos para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra, o preso, que conduzia seu caminhão em companhia de Alder Oliveira de Lima, começou a dirigir com maior velocidade, distanciou-se dos demais veículos que compunham o comboio e guinou a direção do veículo de forma violenta para o lado direito da Rodovia BR 272, próximo a uma árvore de grande porte, justamente do lado em que estava o policial.

“Ao agir desta forma, com o claro interesse de chocar o veículo com a árvore e fugir, o motorista causou o acidente e, consequentemente, a morte do servidor público”, indicou a Polícia Federal.

Fonte: Ponto da Notícia