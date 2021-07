PC de Mundo Novo prende autor de assassinato no último domingo em bar da cidade

Na manhã desta quinta-feira (22), policiais civis da Delegacia de Mundo Novo (MS) por meio do Setor do Investigações Gerais – SIG cumpriu mandado de prisão temporária expedido pela comarca local contra o investigado pelo homicídio que vitimou Reinaldo Cunegundes, crime ocorrido no dia 18 de julho deste ano em um bar da cidade.

Após trabalho de investigação, os policiais civis chegaram a um suspeito, do sexo masculino, 45 anos de idade, o qual se encontrava escondido em uma chácara na área rural de Mundo Novo.

Diante dos elementos de informação colhidos a autoridade policial representou pela prisão temporária do investigado que foi cumprida na manhã de hoje. Ao ser interrogado na delegacia de polícia o investigado acabou confessando a autoria, relatando inclusive que já cumprira pena pela prática de outro homicídio no Estado de Santa Catarina.

Após os procedimentos de praxe o suspeito foi recolhido ao setor de custódia provisória onde permanece à disposição da justiça.

Fonte: Jornal do Conesul