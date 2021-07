Governo de Japorã faz a recuperação das subidas das estradas rurais

O prefeito de Japorã, Paulo Franjotti, está acompanhando de perto as obras de recuperação das estradas rurais. O projeto inédito, foi iniciado no mês passado e prevê a recuperação das subidas de todas as estradas vicinais rurais do município.

“Em nosso planejamento, todo mês iremos recuperar uma subida, quebrando os barrancos, fazendo o encabeçamento das curvas de nível e finalizando com o cascalhamento do leito trafegável”, observa Paulo Franjotti.

Cabeceiras das curvas de nível foram levantadas e barrancos eliminados para garantir o tráfego seguro nas estradas rurais de Japorã

Durante as vistorias o prefeito constatou a conclusão das melhorias em duas áreas que estavam críticas e prejudicavam o tráfego de caminhões, veículos e até de pessoas: A subida da “Dona Júlia”, entre o Assentamento Savana e o Distrito de Jacareí, e a subida da “Cristo Rei”. “Esta é uma área antiga de Japorã que há mais de 40 anos causava problemas para os moradores. Agora este trecho está em perfeitas condições de trafegabilidade”, informa o prefeito.

Após a quebra dos barrancos e encabeçamento das curvas de nível, homens e máquinas executaram o nivelamento e a compactação da estrada com pedras britas, nas subidas dos dois lados. Paulo Franjotti destaca que “está sendo feito um serviço de qualidade para que a população possa trafegar com mais tranquilidade, os produtores possam escoar o leite com segurança, bem como toda a produção das lavouras”.

Com estradas recuperadas pela Prefeitura de Japorã, produtores têm tranquilidade para o escoamento da produção agrícola e pecuária

As melhorias anunciadas nesta semana estão recebendo investimentos de recursos próprios do Município, oriundos das receitas do Fundersul. O prefeito Paulo Franjotti finalizou destacando: “Fizemos economias para aplicar a verba do Fundersul exclusivamente na manutenção de nossas estradas rurais. Portanto, são recursos da Prefeitura. Não é dinheiro de emenda ou de qualquer outra fonte. Desta forma, o Governo de Japorã beneficia todo o setor produtivo, a agricultura familiar, o agronegócio e garante condições para o desenvolvimento do município”.

