Aviário é destruído por incêndio no interior de Palotina

Por volta das 07h50 desta segunda-feira (26), um aviário localizado entre a Linha Madrugada, no distrito de São Camilo em Palotina, foi atingido por um incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas pouco pode ser feito. O aviário ficou totalmente destruído após ser consumido pelas chamas.

A possível causa do incêndio seria um vazamento de gás. Os Bombeiros não confirmaram as causas do incêndio, se sabe que houve uma explosão e depois o fogo tomou conta da construção.

Outro incêndio

Durante o final de semana um aviário de Nova Santa Rosa também foi atingindo por um incêndio, na região do Marco Grande, as causas seriam fagulhas de um forno. Segundo informações, o prejuízo teria sido menor, tendo queimado um pouco de lenha e as lonas, mas o fogo logo foi contido.

O presidente do Sindicato Rural de Nova Santa Rosa, Erni Arndt, reforça que os cuidados devem ser redobrados no inverno, quando o uso de aquecedores aumenta.