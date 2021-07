Naviraí constrói rampas e garante acessibilidade a cadeirantes

A Prefeitura de Naviraí está executando, com recursos próprios e equipe da Gerência de Obras, a construção de rampas de acesso em prédios públicos do município. Duas rampas já foram construídas, sendo na Capela Mortuária e no Posto de Saúde da Família (PSF) Paraíso, situado no Jardim Paraíso.

A meta é dotar de acessibilidade todos os edifícios de responsabilidade da Prefeitura. As rampas excluem possíveis barreiras naturais e arquitetônicas que estejam impedindo o direito de ir e vir dos cadeirantes. A ação cumpre a Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

“Recebemos determinação da prefeita Rhaiza Matos para cumprir a NBR 9050/2004, readequando os espaços públicos, dando condições de alcance, percepção e entendimento para que os cadeirantes possam acessar e utilizar os prédios com segurança”, informa o gerente Fabiano Costa (Serviços Públicos).

A realização das obras de acessibilidade reflete a preocupação e a sensibilidade da prefeita Rhaiza Matos que identificou a premente necessidade de se construir as rampas e outras estruturas de apoio às pessoas portadoras de deficiência. “Nossa ordem é que a acessibilidade seja garantida em todos os demais postos de saúde que possuem apenas degraus”, reforça a prefeita Rhaiza Matos.

O presidente da Associação Naviraiense das Pessoas com Deficiência (ANPED) Sérgio dos Santos, e o membro da diretoria, João Ravazini, visitaram a Gerência de Obras e disseram, o que parece ser acessível para quem anda, não é para quem utiliza andador, cadeira de rodas ou carrinho de bebê. “A acessibilidade precisa ser vista como um direito de todos, sem exceção, por isso, solicitamos mais obras de acessibilidade nos prédios e praças, e reserva de vagas nos estacionamentos públicos para veículos que transportam pessoas com deficiência e mobilidade reduzida”, defenderam Sérgio dos Santos e João Ravazine. (Texto: Roney Minella – Ascom Prefeitura de Naviraí).

Fonte: Roney Minella – Ascom Prefeitura de Naviraí