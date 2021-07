Força Tática apreende mais de meia tonelada de maconha em barraco no município de Itaquiraí

A equipe da Força Tática do 12ª BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Naviraí, durante patrulhamento no âmbito da “Operação Horus” no município de Itaquiraí, apreendeu 765,150 kg (setecentos e sessenta e cinco quilo e cento e cinqüenta gramas) de maconha e 18, 450 kg (dezoito quilos e quatrocentos e cinqüenta gramas) de skunk.

A droga embalada em vários fardos foi encontrada dento de dois cômodos de um barraco localizado no bairro “Nova Conquista”. O barraco estava aberto e ninguém foi encontrado no local.

A equipe da Força Tática após realizar a apreensão da droga encaminhou a mesma para a Delegacia de Polícia Civil.

Estima-se que essa apreensão tenha dado um prejuízo de cerca de R$1.220,00 (um milhão e duzentos e vinte mil reais) ao tráfico.

Fonte: Jornal do Conesul