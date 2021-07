Em Naviraí, Polícia Federal incinera 14 toneladas de entorpecentes

A Polícia Federal, com o apoio da equipe Força Tática da Polícia Militar e da Prefeitura Municipal de Naviraí, incinerou na manhã de quinta-feira (22), no forno de um frigorífico da cidade, aproximadamente 14 toneladas de maconha. Acompanharam o ato as autoridades locais.

Por meio deste trabalho conjunto, conseguiu-se dar a destinação legal a esta grande quantidade de drogas apreendidas recentemente na região.

As forças de segurança pública, coordenadas pela Polícia Federal, no bojo da Operação Horus/MS, de interesse do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria de Operações Integradas a ele ligada, vêm atuando para combater o crime organizado na área de fronteira com o Paraguai, um dos maiores produtores mundiais desta droga.

Somente neste ano, a Polícia Federal em Naviraí incinerou aproximadamente 27 toneladas de drogas, fruto de outras apreensões assemelhadas, em resposta ao crime organizado da região.

As forças de segurança vêm buscando trabalhar conjuntamente com o objetivo de combater crimes transfronteiriços, mantendo o ritmo dos trabalhos mesmo com o enfrentamento à atual crise de saúde pública.

