Receita Federal, PRF e PM detém oito pessoas que atuavam no contrabando em Mundo Novo

Na tarde de ontem (22), servidores da Equipe de Vigilância e Repressão da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Mundo Novo (MS), com apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação no lado brasileiro da Reserva Binacional da Itaipu em Mundo Novo, junto à linha de fronteira Brasil/Paraguai.

Durante a ação, foram surpreendidos dois paraguaios e três brasileiros na mata, já próximos à Rodovia BR-163, com diversos volumes de celulares, notebook e medicamentos, entre eles grande quantidade de Minoxidil.

As mercadorias tinham sido transportadas clandestinamente em três motocicletas por trilhas dentro da mata da reserva florestal, cujo acesso se dá no Paraguai. Um dos envolvidos foi identificado como o proprietário das mercadorias e possui extenso histórico de infrações aduaneiras.

Também foram flagrados outros dois homens e uma mulher em dois veículos que aguardavam as mercadorias diante de um estabelecimento comercial às margens da BR 163.

Todos os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Naviraí (MS).

A Receita Federal do Brasil atua fortemente no combate aos ilícitos transfronteiriços na região, visando a segurança e proteção da saúde da população e o combate à concorrência desleal.

Fonte: Ponto da Notícia