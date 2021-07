Polícia Militar apreende adolescente de 16 e prende jovem de 18 anos por tráfico de drogas, receptação e recupera motocicleta furtada

Na manhã desta quarta-feira (21/07), por volta das 10h50min, policiais militares lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, durante policiamento preventivo e ostensivo pela Avenida Glória de Dourados, avistaram 02 (dois) indivíduos, em fundada suspeita, parados em uma oficina de motocicletas.

Em conversa com o mais velho, que era responsável por uma motocicleta que estava no local, o mesmo relatou que não portava nenhum documento e que era da cidade de Juti/MS. Em checagem nos sistemas de restrição criminal, foi verificado que a motocicleta se tratava de produto de furto ocorrido no dia anterior (20/07).