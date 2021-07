Jovens morrem atropelados por carro com placas de Guaíra, entre Mundo Novo e Japorã

Dois jovens morreram em um gravíssimo acidente registrado na MS-386, que liga as cidades de Japorã e Mundo Novo, sul do Mato Grosso do Sul. O acidente aconteceu no início da noite de quinta-feira (22), próximo a rotatória de acesso a Japorã.

Conforme a Polícia Militar, os jovens de 18 e 14 anos estavam em uma bicicleta, quando foram atingidos por um VW/Gol, com placas de Guaíra (PR). O impacto foi tão violento que o adolescente teve um pé decepado e morreu o no local.

O outro jovem ficou gravemente ferido, com fraturas, e chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital em Mundo Novo, mas não resistiu e também acabou falecendo.

O motorista do Gol contou a Polícia Militar realizou uma ultrapassagem a um trator e que não teria visto os jovens, apenas sentiu o impacto. Motorista e passageiro entraram em estado de choque após o acidente, conforme a PM. O veículo resultou com danos no parachoque e parabrisas.

A Polícia Civil e a Perícia também foram acionadas para atender o acidente.

Fonte: Ponto da Notícia