Administração incentiva ações de volta as aulas em Japorã

Com apoio e incentivo da administração municipal Paulo Franjotti no último dia 20 de julho se reuniram, com a presença da secretaria municipal de Educação Veridiana Barbosa da Silva, os membros da Comissão Municipal de Monitoramento e Protocolo de Volta às Aulas de Japorã com representantes da Secretaria Municipal de Saúde Cleyson Zancan Carvalho, Câmara Municipal Walter José Silva, Escola Estadual Marlene Gouveia de Lima Souza, Conselho Tutelar Poliana Apolinário, e da Secretaria Municipal de Educação Ângela Santos para analisar as orientações e o cronograma de execução do instrumento de monitoramento de Volta às Aulas, procedimentos apresentados na Primeira Formação online ofertada pelo Comitê de Articulação para Efetividade da Política Educacional no Estado de Mato Grosso do Sul (CAEPE/MS) e SED para a todas as Comissões Municipais de MS. Após as orientações recebidas ficou definido o cronograma para serem realizadas as visitas nas unidades escolares do município de Japorã na Volta às Aulas, para garantir o retorno as aulas de forma segura.

Segundo a secretaria de educação Veridiana a Volta às Aulas em nosso município está previsto para dia 02 de agosto de forma gradual e por região, seguindo as norma de segurança que consta no Plano de Biossegurança Municipal e do Prosseguir – Programa de Saúde e Segurança na Economia. Veridiana assegura ainda que todas as medidas de segurança estabelecida pelo Ministério de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde serão cumpridas garantindo a segurança dos alunos.

Fonte: Jornal do Conesul