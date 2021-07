Volta às aulas nas escolas em Mundo Novo acontece no próximo dia 02 com protocolos aprovados

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) anunciou que Mundo Novo terá a volta das aulas nas escolas a partir do próximo dia 02 de agosto. O município segue a programação do Governo do Estado que marcou para o dia 02 o reinício das aulas de forma híbrida (uma parte presencial e outra on-line).

O coordenador de Programas e Projetos da Semed, Thiago Couto, explicou que o Protocolo de Retorno Às Aulas Presenciais foi aprovado no Comitê de Biosegurança de Volta às Aulas.

Fazem parte do referido Comitê representantes do Judiciário (Defensoria e Promotoria), Legislativo, unidades escolares (particulares, estaduais e municipais), Saúde (Vigilância Sanitária) e outros membros do Executivo (Transporte, Finanças, Jurídico, Administração e Gestão e Planejamento).

Pais não são obrigados a levar seus filhos às aulas presenciais

“Os pais que não se sentirem confortáveis não são obrigados a levar seus filhos às escolas”. A afirmação é do coordenador da Semed, Thiago Couto. Segundo ele, os alunos poderão optar por receber apenas a educação remota neste ano, sem perda do ano letivo.

Outra indicação é que o protocolo aponta distanciamento entre os alunos, uso de álcool em gel, participar das aulas usando máscara, merendas serão entregues dentro das salas e em caso de caso positivo em uma turma, apenas esta será dispensada.

Cadastro para Transporte liberado

O coordenador municipal do Transporte Escolar, José Pereira, informou que o cadastro para quem for utilizar o mesmo está liberado na sede da Semed, em cima do banco do Brasil, das 7h00 às 11h e das 13h00 às 17h00.

Tanto o transporte para os alunos da área rural como o urbano, para alunos dos Centros de Educação Infantil, precisam de cadastramento. O responsável pela criança deve apresentar documento de identificação do aluno (certidão ou identidade) e uma foto 3×4.

A Secretaria Municipal de Educação em Mundo Novo, após licença-maternidade de Camila Rubim, tem a diretora de Educação Infantil, Lurdes Dias, respondendo pela Semed interinamente.

Fonte: SEMCOS – Mundo Novo