BPFRON apreende carro com cigarros contrabandeados em Guaíra

Nesta quarta-feira (21), policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira, em patrulhamento pela área rural de Guaíra, visualizaram um veículo onde, ao se aproximar para efetuar a abordagem ,constatou-se que este estava carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os indivíduos que realizavam o transporte evadiram-se do local e não foram localizados. A mercadoria contrabandeada foi apreendida e encaminhados para o órgão competente para as providencias cabíveis.

Fonte: Ponto da Notícia