Itaquiraí vai implantar lâmpadas de led em parceria com a Energisa

o optar por um projeto de eficiência energética em Itaquiraí, o jovem prefeito Thalles Tomazelli (DEM), firmou uma parceria com a Energisa e na noite desta segunda-feira (19), esteve visitando algumas vias urbanas que será contempladas com luminárias de LED, com a finalidade de proporcionar uma maior e melhor iluminação pública das referidas ruas e avenidas visitadas por ele e sua equipe de trabalho.

Quando explicou porque tomou tal providência, o prefeito afirmou que “em breve algumas vias públicas estarão melhor iluminadas, proporcionando a todos os itaquiraienses e visitantes, mais segurança, um maior conforto e uma melhor visibilidade noturna, gerando, ao mesmo tempo, uma grande economia mensal quanto ao consumo de energia elétrica”, explicou ele.

Desde a sua investidura no cargo de prefeito, Thalles Tomazelli e seu vice, Dr. Bruno Bogoni, não tem medido esforços para buscar o melhor para a sua gente. (Texto: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí).

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí