Centro de Convivência de Naviraí promove festa julina itinerante

A Prefeitura de Naviraí está promovendo festa julina para os integrantes do Centro de Convivência “Maria do Céu”. Numa iniciativa da coordenadora Amanda Menezes Rodrigues (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos), foi iniciado no último dia dia 12 e será encerrado nesta terça-feira (20-07) o 1º Arraiá Itinerante para os Idosos.

“Nossa meta ao realizar esse projeto foi o de levar alegria aos 196 idosos que atendemos no Centro de Convivência. Estamos visitando todos em suas residências para não ocorrer a aglomeração. Entregamos bolo, pipoca e outras guloseimas. Damos um toque especial colocando som de músicas típicas, envolvendo nossos idosos no clima da festa junina, uma das festas caboclas mais tradicionais do país”, explica Amanda Menezes.

Para colocar em prática o 1º Arraiá Itinerante da Gerência Municipal de Assistência Social, foi formada a equipe de festeiras composta com professora de atividades físicas Daiane Domingues, gerente Dirce Traversin (Núcleo Proteção Básica), coordenadora Leila Matos (Políticas Públicas para Mulheres) e gerente Rosimar de Andrade (Núcleo de Gestão do SUAS) e Amanda Menezes que estiveram à frente garantindo o resgate da comemoração junina mesmo neste tempo de pandemia.

“A equipe toda se empenhou. Aliás, além desta linha de frente tivemos as colaboradoras que ficaram na retaguarda garantindo a realização deste evento. Todas estão de parabéns porque o projeto está sendo um sucesso e isso ficou comprovado pela alegria incontida de nossos idosos que agradeceram a festa individual”, afirmou a gerente Lucinéia Pulquério Franciscatti (Assistência Social).

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1.432