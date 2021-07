Prefeita Rhaiza Matos é empossada presidente da Junta de Serviço Militar

A prefeita de Naviraí, Rhaiza Matos, foi empossada na manhã desta quinta-feira (15-07), presidente da 56ª Junta de Serviço Militar (JSM), sediada em Naviraí. A posse foi oficializada pelo 1º Tenente Paulo Cesar Almeida Colina – Delegado de Serviço Militar, Oficial de Recrutamento e Mobilização (PRM 09-003), com sede em Dourados.

Antes de empossar a prefeita, o Tenente Colina explicou que o Chefe do Executivo Municipal é revestido do cargo visando o cumprimento da Lei 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), que designa prefeitos no comando das JSMs.

A posse da prefeita como presidente da Junta de Serviço Militar foi precedida de Juramento perante à Bandeira do Brasil, quando Rhaiza Matos reiterou seu compromisso na defesa da Constituição Federal, Estadual e Municipal, visando a Ordem e o Progresso.

Da solenidade de posse realizada no Gabinete da Prefeita também participaram o gerente Fernando Ortega (Geral Executivo), e o secretário-geral da 56ª JSM, José Adalberto Felix. Nos levantamentos apresentados ao Tenente Colina e comunicado à prefeita Rhaiza Matos, foram alistados no ano passado em Naviraí, 583 jovens que buscaram ingressar no Exército Brasileiro, informou Adalberto Félix.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1.432