Itaquiraí inicia programa para fornecer o primeiro emprego para jovens e adolescentes

Com a proposta de apoiar os nossos jovens na busca do primeiro emprego, o município de Itaquiraí, do prefeito Thalles Tomazeli iniciou na última terça-feira (13), o curso Passos Para o Primeiro Emprego.

Os participantes foram orientados sobre entrevista de emprego, elaboração de curriculum, comunicação verbal, relacionamento interpessoal, entre outros conhecimentos e dicas importantes para aperfeiçoamento profissional e, com isso, garantir o primeiro emprego.

Ao total 20 jovens divididos em 2 turmas receberam o treinamento, que teve uma carga horária de 16h.