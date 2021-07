Após arrombar bar ladrões fogem levando TV de Led de 50 polegadas na cabeça em Naviraí

Na madrugada de ontem (15), câmeras de segurança de uma residência, flagraram dois indivíduos, sendo um homem e uma mulher fugindo após cometerem um arrombamento e furto a um bar localizado na Rua Vidal de Negreiros.

O furto ocorreu durante a madrugada, onde o casal, após arrombar a fechadura e a grade da janela da frente do bar, eles adentram no local e furtam algumas garrafas de bebidas e uma TV de Led marca LG de 50 polegadas.

Após cometer o furto o casal foge do local. Imagens de uma câmera de segurança de uma residência próxima do local onde ocorreu o furto mostra a ação do casal. Nas imagens da para ver primeiro eles indo para o bar e em seguida eles fugindo e o homem carregando a TV furtada na cabeça.

O proprietário do Bar assim que tomou conhecimento do furto registrou o fato no 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) que irá investigar o caso.

Fonte: Jornal do Conesul