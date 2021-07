Saúde de Itaquiraí implanta o projeto Dia da Alegria no ESF Centro

A prefeitura de Itaquiraí por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou ontem (14), um novo projeto que busca melhorar o atendimento para as crianças. O novo programa que foi implantado a partir dos servidores do ESF Central foi denominado “Dia da Alegria” e será destinado para pessoas com idade de até 12 anos.

A ação deverá acontecer todas as sextas-feiras das 14h às 17h, no ESF Central. A nova proposta irá desenvolver atividades, brincadeiras, acompanhamento nutricional, orientações sobre vacinação, entre outros atendimentos.

A equipe é formada por médico, enfermeira, técnicos de enfermagem, dentista, agentes comunitários, fisioterapeuta, além dos servidores da unidade. O nosso objetivo é aproximar as crianças da unidade de saúde, fazendo com que as mesmas percam o medo, para que os profissionais consigam desenvolver um atendimento/diagnóstico mais preciso, evitando possíveis complicações.

#CuidandoDaNossaGente