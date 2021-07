Quarta-feira registrou mais um óbito de coronavírus para Mundo Novo

Mais um mundonovense, o trigésimo sétimo, faleceu de covid-19 nestes quase 18 meses de pandemia. Ele estava internado na UTI em Dourados e não resistiu. Três pacientes do município continuam internados na UTI de Dourados.

A quarta-feira ainda contabilizou um teste rápido positivo e quatro altas, fechando em 29 ativos para a doença.

O Boletim desta quinta ainda têm pequena atualização na vacinação. Quarenta e uma doses foram aplicadas ontem (14), sendo 18 de dose única, cinco de primeira dose e 18 de segunda dose.

Até a sexta-feira, a vacinação continua no Salão Paroquial, no centro da cidade, para D2 da AstraZeneca (oito semanas após), D1 para gestantes, lactantes, puérperas e pessoas de 12 a 17 anos com comorbidades.

Já a dose única da Janssen está a disposição para quem não pode tomar devido ao intervalo de 15 dias seja para quem estava com covid-19 ou havia tomado a vacina contra a gripe.

BOLETIM CORONAVÍRUS 15/07/21 – ATUALIZADO ÀS 17h00 DO DIA ANTERIOR

Ativos – 29

Recuperados – 2.213

Óbitos – 37

Geral – 2.279

Suspeito – 03

Descartados – 2.024

Obs. Três pacientes internados na UTI em Dourados.

24 horas (14/07) / Positivos: 01

24 horas (14/07) / Altas: 04

24 horas (14/07) / Óbito: 01

MONITORAMENTO – 80

Residências – 23;

Crianças – 22;

Idosos – 03;

Monitoramento Concluído – 9.559

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

VACINAS RECEBIDAS – 19.974:

CoronaVac – 5.513 (2.831 primeira dose + 2.562 segunda dose + 120 a serem aplicadas);

AstraZeneca – 5.501 (4.170 primeira dose + 620 segunda dose + 711 a serem aplicadas);

Pfizer – 1.066 (1.030 primeira dose + 12 segunda dose + 24 a serem aplicadas)

Janssen – 7.894 (6.314 aplicadas + 280 a serem aplicadas + 1.300 devolvidas)

Recusa da Vacina – 22.

População Vacinada – 14.345: 77,65 %

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 492;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos)

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos)

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 60 anos – 1.698 (autônomos)

18 a 59 anos – 7.449 (1ª dose ou dose única)

Forças de Segurança – 104

Comorbidades – 1.290

Profissionais de Educação – 508

Gestantes, puérperas e lactantes – 177

Deficientes – 109

Motoristas – 622

Pessoas privadas de liberdade – 15

Limpeza Pública – 44

Indústria – 657

População Vacinada 2ª dose – 3.194

Dose Única – 6.314

RESUMO DA VACINAÇÃO:

Doses recebidas –19.974

Devolvidas – 1.300 (Janssen – Projeto de pesquisa)

Doses Aplicadas – 17.539

Trabalhadores da Saúde – 501 (1ª dose)

Idosos – 2.865 (1ª dose)

18 a 59 anos – 7.449 (1ª dose ou dose única)

Forças de Segurança – 104 (1ª dose)

Comorbidades – 1.290 (1ª dose)

Profissionais em Educação – 508 (1ª dose)

Gestantes, puérperas e lactantes – 177 (1ª dose)

Deficientes – 109 (1ª dose)

Motoristas– 622 (1ª dose)

Pessoas privadas de liberdade – 15 (1ª dose)

Limpeza Pública – 44 (1ª dose)

Indústria – 657 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 351 (2ª dose)

Forças de Segurança – 12 (2ª dose)

Idosos – 2.749 (2ª dose)

Comorbidades – 12 (2ª dose)

Acima de 18 anos – 70 (2ª dose)

População Vacinada – 8.031 (1ª dose) + 3.194 (2ª dose) + 6.314 (dose única)

Recusa da Vacina – 22

Fonte: Jandaia Caetano – SEMCOS/Mundo Novo