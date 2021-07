Prefeito de Iguatemi anuncia conquista da feira do produtor rural e apoio para fecularia

Em transmissão ao vivo no seu canal do Facebook, na quarta-feira (14), o prefeito de Iguatemi Lídio Ledesma fez o anúncio da conquista de convênio para implantação da Feira do Produtor Rural.

Dr. Lídio disse que os recursos já foram garantidos por meio de convênio entre o município e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Produção (SEMAGRO), que será construída no calçadão da Praça João Francisco Lopes (em frente ao fórum). “Obtivemos a garantia do secretário da Semagro; Jaime Verruck, que, possivelmente na próxima estará sendo licitado e autorizado o início da obra”, disse o prefeito. Participaram também da reunião, a Deputada Mara Caseiro, o Presidente da Câmara de Iguatemi vereador Genésio Boamorte e o Secretário de Administração Delsio Sovernigo.

NOVOS MPREENDIMENTOS:

Iguatemi contará também, com uma indústria alimentícia, conquistada pela atual administração com apoio e incentivo municipal e no Governo do Estado – a D.M – Amidos Ltda, que já iniciou os trabalhos de implantação da estrutura física no município e poderá gerar 60 (sessenta) postos de trabalho.

A indústria atuará na fabricação de amidos, polvilhos, féculas de vegetais, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas e fabricação de farinha de mandioca e derivados. Doutor Lídio disse ainda que, está garantido o recurso para implantação das lagoas de decantação junto ao empreendimento.

Fonte: Anailton Batista/ Prefeitura de Iguatemi