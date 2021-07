Polícia Militar de Iguatemi apreende carga de produtos perigosos

Além disso, foi verificado que o semirreboque não estava sinalizado com as placas de identificação devidas, dessa forma, infringindo a Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, art. 56, qual seja, transportar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.