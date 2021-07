Com recursos próprios, Prefeitura de Itaquiraí adquire caminhão refrigerado para o transporte de merenda escolar

O prefeito Thalles Tomazelli, recebeu na última segunda-feira (12), mais um reforço para a secretaria municipal de educação. Trata-se de um veículo Mercedes-Benz, modelo Accelo 1016, para o transporte dos gêneros alimentícios para a merenda escolar.

Os trâmites para garantir a aquisição novo veículo, se iniciaram na gestão do então prefeito Ricardo Fávaro, no ano passado, e concretizado pela atual administração, pilotada pelo prefeito Thalles Tomazelli.

De acordo com a secretária da pasta, Silvia Freire, o veículo avaliado em R$ 244.622,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e seiscentos e vinte dois reais), irá garantir mais agilidade na distribuição da merenda dos alunos. “O transporte de forma adequada dos alimentos, garante economia e mais qualidade. Além do aparelho de refrigeração, o caminhão conta ainda com reservatório de água, balança, caixa para ferramentas, prateleiras, entre outros itens necessários para garantir o abastecimento das escolas municipais”, disse Sílvia.

“Esse veículo vai ser de extrema importância para o transporte da merenda escolar de nossos estudantes, tanto para levar alimentos classificados como carga seca, quanto para os que necessitam de refrigeração. Pois o caminhão possui dois compartimentos isolados. Lembrando que, grande parte dessa merenda, adquirimos dos agricultores do próprio município, enriquecendo a qualidade da merenda e aquecendo a economia local”, pontuou o prefeito Thalles Tomazelli.