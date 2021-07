Centro de Qualificação Profissional e Social já está com vagas para cursos do mês de agosto

A secretaria de Assistência Social através do Centro de Qualificação informou na última segunda-feira (12), que os cursos de agosto já estão com vagas abertas.

Os cursos de julho já estão com as vagas preenchidas, exceto o curso de Processamento de Banana, ainda com sete vagas. Acontecerá nos dias 21 à 23 de Julho.

Programação de agosto: sete vagas cada curso

– Regulagem e Utilização de Pulverizador (tratorizado) (04/08 à 06/08);

– Produção de Alimentos Saudáveis (10/08 à 11/08);

– Processamento de Carne de Peixe (19/08 à 20/08);

– Operador de tratores com arados agrícolas (23/08 à 25/08);

Os interessados devem se inscrever no Centro de Qualificação (ao lado do Anfiteatro) ou ligar no número: 3474-2584.

Devido o contexto pandêmico, a nova norma reduziu a quantidade de alunos: para curso com 20 alunos > 12 alunos, 15 alunos > 9 alunos, 12 alunos > 7 alunos e 10 alunos > 6 alunos.

Fonte: Carina Yano/Semcos-