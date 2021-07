PRF prende homem em Eldorado transportando maconha e skunk em porta-malas de veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã de domingo (11), um homem de 27anos, pelo crime de tráfico de drogas.

Durante abordagens de frente a Base da PRF na BR-163 no município de Eldorado, a equipe policial deu ordem de parada para o condutor de um veículo Gol, de cor prata.

O condutor do veiculo foi identificado como sendo André Costa de Mello, de 27 anos, que disse os policiais que estaria na região trabalhando vendendo consórcios, porém, diante de algumas informações desencontradas e do aparente nervosismo dele, a equipe optou por realizar uma busca minuciosa no interior do veículo, sendo encontrado no porta-malas do veículo, diversos tabletes de maconha e skunk.

Ao ser questionado sobre a droga, André disse aos policiais que teria pegado o veículo já carregado na cidade de Amambai e levaria a cidade de Passo Fundo/RS, e que receberia a R$ 15 mil pelo transporte.

Ao todo foram aprendidos 249 kg de maconha, 11 kg de skunk. André recebeu voz de prisão e foi conduzido pela PRF até a Delegacia de Polícia Civil de Eldorado aonde foi autuado em flagrante.

Fonte: Jornal do Conesul