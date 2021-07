Antes do ‘burrinho traficante’, cavalo também já havia sido ‘apreendido’ com maconha em Guaíra

A história inusitada viralizou e a notícia do “burrinho traficante” apreendido com quase 300 kg de maconha repercutiu em todo o Brasil.

A apreensão foi feita pelo NEPOM da Polícia Federal, no último dia 06 de julho, às margens do Rio Paraná, em Guaíra. O burro puxava uma carroça, carregada com o entorpecente, quando foi encontrado pelos policiais.

A audácia dos criminosos em utilizar, literalmente, uma “mula do tráfico” no transporte de drogas, mas o que muitos não sabem é que o caso não foi exclusividade e uma apreensão similar já havia sido feita, poucos dias antes, na mesma cidade.

Na terça-feira de 08 de junho, policiais militares do BPFron apreenderam 321,5 kg de maconha , que estava sendo preparada para o transporte em um cavalo. O animal e a droga foram localizados em meio a uma mata, na área rural de Guaíra.

Conforme o BPFron, na situação os traficantes se aproveitaram que o proprietário deixou cavalos pastando próximo ao local e utilizaram os animais para o transporte da maconha. A ação foi similar à do burro, que foi furtado dos proprietários no dia anterior à apreensão da PF.

Assim como o burrinho, que foi devolvido aos proprietários dois dias após a apreensão , o cavalo também foi devolvido ao dono.

Em ambas as situações, os traficantes conseguiram fugir antes da chegada das equipes policiais.

Fonte: Ponto da Notícia