Prefeito Thalles participa de audiência sobre reforma e ampliação do Hospital

O prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, participou na última quinta-feira (08), de uma importante reunião na Câmara Municipal com o presidente da FEHBESUL – Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso do Sul, Ivandro Fonseca, com os vereadores: Jeffinho e Diu, com o controlador da Câmara, Sr. Elmir Buhler, com a diretoria do HSF – Hospital São Francisco, representada pelo Sr. Milton Mello e Jefferson Miiler, além do secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos de Souza.

O evento teve como objetivo, a apresentação do projeto para melhorias e ampliação do Hospital São Francisco. A possível restruturação terá um custo de aproximadamente R$ 3,5 milhões e contará com a reforma de toda a área construída e ampliação da unidade.

“Estamos garantindo o nosso apoio em buscar recursos junto aos deputados e senadores, colaborando com toda diretoria do HSF, que também vêm batalhando para que a execução desse projeto se inicie quanto antes, proporcionando mais conforto e qualidade nos atendimentos à nossa população”, disse o prefeito Thalles. (Texto: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí).

