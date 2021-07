PMA de Mundo Novo autua pescadores amadores por pesca ilegal no rio Paraná

Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo realizaram fiscalização no rio Paraná, desde a madrugada, até à noite de sábado (10) e vistoriaram 22 embarcações e 45 pescadores amadores e profissionais. Dos pescadores vistoriados, cinco foram autuados por pescar sem licença ambiental. Quatro deles, dois, de 34 e 40 anos, residentes em Terra-Roxa (PR), um, de 52 anos, residente em Assis Chateaubriand (PR) e outro, de 40 anos, residente em Eldorado (MS), pescavam embarcados em embarcações alugadas, em que o piloteiro estava legalizado. Com eles foram apreendidos dois molinetes e duas carretilhas com varas.

O quinto pescador, de 50 anos, residente em Jacareí (SP), pescava embarcado e também foi autuado por pescar ser a licença. Com ele foram apreendidos um barco, um motor de popa, e uma carretilha com vara. Os pescadores não haviam capturado nenhum pescado ainda. Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 1.000,00 contra cada um. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente infração e, efetuando o pagamento da multa, os infratores poderão ter os materiais restituídos. (Com informações Ascom PMA/MS).

Fonte: Jornal do Conesul