Moradores de Guaíra são presos com mais de meia tonelada de maconha em São Paulo

Dois homens, moradores de Guaíra, foram presos em Piracicaba no interior de São Paulo no último sábado (10). Policiais militares do Batalhão de Ações Especiais (Baep) realizavam patrulhamento Rodovia Hermínio Petrin, quando as equipes avistaram uma Mitsubishi ASX e um VW Jetta que trafegavam em alta velocidade, gerando suspeita.

Os policiais deram ordem de parada, porém não foi acatada pelos condutores que iniciaram fuga. Foi acionado apoio do Águia da PM e após cerca de 10km de acompanhamento as equipes conseguiram abordar os veículos na Rodovia Geraldo de Barros.

No interior da Mitsubishi conduzido por um jovem de 21 anos e um passageiro de 26 anos, foram localizados 752 tijolos de maconha e dois aparelhos de celular que estavam danificados.

Durante buscas no veículo foi constatado sinais de adulteração e após vistoria e pesquisas mais detalhadas foi constatado que o veículo abordado se tratava de um dublê ano 2016, e estava com placas falsas, produto de roubo na data de 16/11/2020 pelo bairro Vila Andrade na cidade de São Paulo.

O veículo Jetta era conduzido por um homem de 35 anos e foi encontrada no interior do carro uma mochila com cinco tijolos de maconha. Ao ser questionado o indivíduo alegou que recebeu o veículo para apenas acompanhar o transporte durante o trajeto e que recebeu a droga como pagamento e que posteriormente receberia mais R$ 4 mil. Ele alegou para os policiais que precisa de dinheiro para realizar uma cirurgia no coração.

A droga foi presada e totalizou 514,6 Kg de maconha. Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos três envolvidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Piracicaba.

Fonte: Ponto da Notícia