Médicos especialistas começam a atender a população de Iguatemi

A Prefeitura de Iguatemi, através da Secretaria municipal de saúde, iniciou os atendimentos comprometidos junto a população, na ocasião da apresentação do Plano de Governo do prefeito Lídio Ledesma, com a implantação do Centro de Especialidades em Saúde de Iguatemi (CESI), foi possível vinda de novos médicos especialistas para atender a população.

Nesta semana, duas novas especialidades já estiveram atendendo, sendo iniciado pelo Cardiologista com dezenas de atendimentos e nesta sexta-feira (9), esteve atendendo o Pediatra Junior Vasconcelos com outras dezenas de atendimentos realizados. Ainda atenderão neste mês, especialistas nas áreas de Ortopedia e Neurologia.

O Prefeito Lídio Ledesma, acompanhado pelo secretário de saúde Janssen Portela Galhardo esteve no PAM, para recepcionar e cumprimentar o Pediatra, ocasião em que aproveitaram para conversar com pacientes na sala de espera. “É gratificante receber da população o otimismo e contentamento com os atendimentos que temos oferecendo na área da saúde. É um compromisso nosso que seguimos pondo em prática e reduzindo o número de encaminhamentos para outras cidades. Isso gera economia, comodidade aos pacientes e melhor atendimento para nossa população” disse o prefeito.