Prefeitura de Naviraí fará licitação para adquirir torre e restabelecer sinais de TVs

A Prefeitura de Naviraí, após análises jurídicas, estará encaminhando o processo licitatório para a aquisição e instalação de uma nova torre, em substituição à antena que desabou durante a tempestade e chuva de granizo que atingiu o município de Naviraí no mês passado.

Desde a queda da torre, telespectadores que utilizam os sinais abertos estão sem acesso aos canais de cinco emissoras de televisão, resultando em reclamações gerais da comunidade. O problema também tem motivado reivindicações por parte da Câmara de Vereadores, para que o Município tome as providências visando o restabelecimento dos sinais televisivos em atendimento aos reclames da população.

As gerências de Administração, Obras e de Licitações estão encaminhando a resolução do problema. “Naviraí foi declarada em situação de emergência devido à tempestade, mesmo assim, não existe justificativa para dispensa de licitação. Após a elaboração do termo de referência por parte da Gerência de Obras, iniciaremos o processo de licitação para a aquisição da nova torre. Este processo, no sistema de pregão, deverá ser iniciado e concluído em aproximadamente 60 dias”, informa o gerente Adriano Talarico Soletti (Licitações e Contratos).

“Determinamos às nossas gerências os estudos de legalidade e o imediato encaminhamento da resolução deste problema. Prevemos uma estrutura metálica mais reforçada e resistente para que a nova antena suporte possíveis intempéries. Neste momento, pedimos a compreensão da população, pois, a questão está sendo resolvida”, sustenta a prefeita Rhaiza Matos, que aproveitará a estrutura também para monitoramento de segurança pública da cidade.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS nº 1.432