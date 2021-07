Japorã realiza busca ativa e finaliza vacinação em massa com mais 340 doses da Janssen aplicadas

A Prefeitura de Japorã, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizou atendimento para toda população acima de 18 anos para receber dose única da vacina Janssen

Segundo o secretário Fabio Emborana Japorã recebeu 340 doses extras da vacina Janssen, por integrar os municípios que vão fazer parte da vacinação em massa e que sejam fronteiriços, são eles: Mundo Novo, Japorã, Sete Quedas, Paranhos, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Ponta Porã, Antônio João, Bela Vista, Caracol, Porto Murtinho, Corumbá e Ladário.

É necessário que toda a população acima de 18 que resida no município de Japorã sejam vacinadas para avaliar o impacto e efetividade da vacina.

Japorã está avançada com o número de vacinados no cenário do estado, mas mesmo assim esteve atendendo em caráter de plantão neste último sábado para atingir a demanda proposta. Atualmente, o município está vacinando pessoas acima de 18 anos e adolescentes na faixa etária de 12 à 17 anos de idade com alguma comorbidade.

No prazo de 15 dias o Secretario Fabio Emborana informa que atingiu a meta de 340 doses da vacina Janssen, gerando grande satisfação de dever cumprido, pois vacina é no braço e não na geladeira finaliza o secretário.

Fonte: Jornal do Conesul