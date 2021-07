Em Mundo Novo, Infraestrutura conserta maquinário com mão de obra própria

Com servidores públicos municipais capacitados, a Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura de Mundo Novo que tem como seu prefeito Valdomiro Sobrinho, realizou manutenção nos maquinários das secretarias de Meio Ambiente, Agricultura e da própria Infraestrutura.

Segundo o mecânico Mário Chueng “é um trabalho efetuado de forma constante pelos setores de borracharia, mecânica, tornearia e metalurgia, visando manter a qualidade dos serviços prestados. O importante é que todas as manutenções utilizaram mão de obra própria desses servidores”, ressaltou ele.

CONSERTOS EFETUADOS

A seguir, uma relação de alguns trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura: recuperação do radiador de água da motoniveladora LG; confecção de um novo portão para atender o local onde é depositado galhos e entulhos recolhidos pela prefeitura; conserto das traves do campo de futebol do Itaipu; manutenção do coletor de lixo; troca de pneus da mini carregadeira; e troca da bomba de direção da S10 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. (Texto: Carina Yano – Semcos Prefeitura de Mundo Novo).

Fonte: Carina Yano – Semcos/Prefeitura Mundo Novo