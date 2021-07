PM, BPFron e Polícia Civil recuperam carro roubado em Guaíra

Na manhã de sexta-feira (09), durante patrulhamento pela cidade de Guaíra, policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira e do 19º Batalhão de Polícia Militar, no âmbito da Operação Hórus, em ação integrada com a Polícia Civil, realizaram a abordagem de dois veículos, um deles havia sido roubado naquela manhã e outro era o veículo que foi usado para a realização do crime.

Diante dos fatos, os dois motoristas foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia