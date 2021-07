Prefeitura e secretaria municipal de educação de Itaquiraí, anunciam volta as aulas presenciais para 02/08

A prefeitura de Itaquiraí, por meio da secretaria municipal de educação, anunciou hoje (07/07), o retorno das aulas presenciais nas escolas municipais para o próximo dia 02. A decisão foi anunciada após reunião com os diretores e equipe técnica pedagógica do município.

A Secretaria Municipal de Educação planejou toda retomada das aulas presencias, seguindo os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades de saúde.

De acordo com a secretária Sílvia, os professores retornarão já no dia 19 de julho e os alunos deverão entrar em sala no início do mês de agosto.

“Será um retorno progressivo, que prevê um rodízio de cada turma. Portanto, as turmas serão divididas em grupos, que poderão ter a quantidade de alunos variadas, de acordo com a bandeira do município dentro do Programa Prosseguir do governo do estado. Os grupos serão rotativos, enquanto um terá aulas presenciais na escola, outro estará desenvolvendo as atividades remotas preparadas pelos professores”, informou Silvia Freire.

“Temos que assegurar que professores, trabalhadores das escolas e estudantes tenham um ambiente protegido contra a propagação da COVID-19. Por isso estamos nos preparando e municiando dos equipamentos de biossegurança. Muitas pessoas já foram vacinadas, inclusive os trabalhadores em educação, o que nos dá mais segurança para o retorno das atividades presenciais”, comentou o prefeito Thalles.

Confira abaixo o detalhamento do retorno das aulas:

Ensino fundamental e pré-escola voltará de forma escalonada com 50% dos alunos sendo uma rotatividade semanal.

Os centros de educação Infantil voltarão a atender 100% das turmas maternal II e jardim, sendo divididas em 50% matutino e 50% vespertino.