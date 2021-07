Mara Caseiro comemora licitação de asfalto entre Eldorado e Porto Morumbi

Após anos de trabalho em prol do asfalto na MS-295, entre o município de Eldorado e o distrito de Porto Morumbi, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) enfim, realizou seu sonho e de vários moradores da região. “Há 12 anos venho batalhando para a realização dessa obra que beneficiará não só Eldorado e o Porto Morumbi, mas a região do Conesul. Graças ao olhar municipalista do governador Reinaldo Azambuja e da sensibilidade do secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, conseguimos alcançar a tão sonhada pavimentação asfáltica desse trecho”, disse ela.

Com custo inicial previsto em R$ 30 milhões, a obra de pavimentação asfáltica da MS-295, ligando a área urbana de Eldorado ao distrito de Porto Morumbi, acabou saindo por R$ 28 milhões, na licitação vencida pelo consórcio NOSD/CONCRENAVI. “Serão 19 mil e 700 metros de asfalto entre Eldorado à barranca do Rio Paraná, passando por dentro do distrito do Morumbi”, explica a deputada.

Além do asfalto, o trecho também receberá drenagem, implantação de bueiros e pontes de concreto. “Recebi muitas críticas ao longo desse tempo, pela minha insistência na realização dessa obra. Nunca desisti desse sonho, sempre trabalhei por essa conquista e, hoje, com o apoio do governador Reinaldo e o empenho do secretário Eduardo Riedel, podemos enfim, celebrar essa conquista para a região”, comemora Mara Caseiro.

O início da pavimentação asfáltica está previsto para este ano. “Essa pavimentação asfáltica é muito necessária para aqueles que trabalham com cerâmica, fazendo lajotas e tijolos, e, também, para aqueles que são pecuaristas e produtores de grãos como soja e milho. Além disso, o asfalto será um incentivo essencial para o Turismo, já que são muitas as belezas naturais da região”, afirma a deputada.