DOF flagra desmatamento em reserva no município de Itaquiraí e nove pessoas são encaminhadas para a Delegacia

Nove pessoas, entre elas dois adolescentes de 15 e 16 anos de idade, foram flagradas cortando árvores para retirar madeira em reserva ambiental no município de Itaquiraí. No local, policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam 56 metros cúbicos de madeira extraídos de forma ilegal.

O desmatamento em área protegida foi flagrada no Assentamento Sana Rosa. Durante policiamento na área, os militares perceberam quando homem correu para a mata ao ver a viatura. Durante as buscas nas imediações os policiais encontraram o grupo.

Além da madeira, foram apreendidos três veículo, sendo um Gol uma Parati e uma moto CG Titan. Também foram apreendidas duas motosserras, facões, rádio de comunicação, celular e R$ 5.800 em espécie.

Equipes da Polícia Militar Ambiental em Naviraí e Mundo Novo estiveram no assentamento para a constatação do crime ambiental. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 150 mil. As madeiras foram identificadas como Peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron) e Amendoim (Pterogyne nitens).

Todos foram levados para a Polícia Civil em Itaquiraí e autuados por crime ambiental. O conselho Tutelar local compareceu à delegacia para acompanhar os dois adolescentes.

Os autuados foram multados em R$ 57.000,00 pela PMA. Eles também responderão criminalmente por exploração ilegal de madeira em área protegida (bioma Mata Atlântica e Reserva Legal), com pena de um a três anos de detenção, bem como uso de motosserra ilegal, com pena de três meses a um ano de detenção, além de associação criminosa, com pena de reclusão de um a três anos de detenção.

Fonte: Jornal do Conesul