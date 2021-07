Após dois dias, burro apreendido com maconha é ‘liberado’ da PF

O burro que ficou famoso no Brasil após ser apreendido com um carregamento de maconha foi “liberado” da Delegacia da Polícia Federal.

apreensão do animal puxando uma carroça com quase 300 kg de maconha aconteceu na noite da última terça-feira (06), às margens do Rio Paraná, na cidade de Guaíra. Na situação, os traficantes aplicaram literalmente a expressão do meio policial “mula do tráfico”, utilizada para designar os contratados para transportarem drogas.

Após ser apreendido, o burro ficou sob os cuidados dos policiais federais do NEPOM, na base localizada as margens do Rio Paraná. Ele recebeu alimento e carrinho dos agentes.

Na tarde desta quinta-feira (08), um casal compareceu na unidade e alegaram se tratar dos proprietários do animal, fato confirmado junto ao delegado que conduz a investigação do caso. Conforme a PF, eles relataram que o animal teria sido furtado no dia anterior aos fatos e o burro foi restituído aos proprietários.

Ainda conforme a Polícia Federal, o casal não tem relação com a situação de tráfico, tendo sido eles também vítimas dos criminosos, que teriam furtado o burro e utilizado o animal no transporte de drogas.

A apreensão inusitada do burro viralizou nas redes sociais, de igual forma ao galo de Ivaiporã, que foi apreendido pela PM por perturbação do sossego após cantar de madrugada.

Fonte: Ponto da Notícia